الامارات | «مسيرة سيارات مزيّنة» لجمهور الشارقة.. و«تيفو» الوحدة 3 طوابق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهى أنصار الشارقة والوحدة استعداداتهم لمؤازرة «الملك» و«العنابي» خلال المواجهة التي تجمع الفريقين في نهائي كأس رئيس الدولة عند الساعة 19:45 من مساء اليوم على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

واستعد جمهور الشارقة لدعم فريقهم بمسيرة سيارات مزينة تنطلق من الشارقة إلى العين، بجانب الحافلات التي خصصها النادي للجمهور، وفق ما أعلنه عشاق الفريق عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقال المشجع عبدالله اللدر لـ«الإمارات اليوم» إنهم كجمهور شرقاوي جاهزون لدعم فريقهم في هذه المواجهة التاريخية بين الفريقين من خلال خطة متكاملة بشأن حشد الجمهور الشرقاي في المدرجات، وقاموا أيضاً بتجهيز «مدرج أوفياء الملك» للحضور في ملعب المباراة، وتم أيضاً تجهيز «تيفو» خاص بجمهور الشارقة للمباراة سيتم الإعلان عنه في الملعب، مشيراً إلى أن أعداداً كبيرة من الجماهير قامت بتزيين سياراتها بشعار النادي، وذلك للذهاب إلى العين في مسيرة ضخمة دعماً للملك الشرقاوي، لافتاً إلى أن هناك محال تجارية قامت بتزيين واجهاتها بشعار نادي الشارقة.

وأشار عبدالله اللدر إلى أن هناك حملة كبيرة لمباراة اليوم، وأن الجمهور الشرقاوي سيكون حاضراً بقوة، والكل متحمس للوجود في المدرجات لدعم الفريق، متوقعاً امتلاء مدرجات الشارقة بالجمهور قبل انطلاقة المباراة بنحو ساعة أو ساعتين.

وأعلن نادي الشارقة على صفحته الرسمية عبر «تويتر» عن نفاد التذاكر الخاصة بجمهور الشارقة، في حين أعلن النادي أيضاً عن تخصيص حافلات لنقل مشجعي النادي الراغبين في حضور المباراة إلى مدينة العين لدعم الفريق في هذه المباراة.

في المقابل، يستعد جمهور الوحدة لاستعراض «تيفو» خاص في مدرج الفريق يشمل الطابق الأول والثاني والثالث من الملعب، ويضم كذلك طابقين خلف المرمى، وسيتم كذلك توزيع نحو 1000 قميص يحمل شعار الوحدة تبرع بها قطب وحداوي، في حين حرصت أعداد كبيرة من جماهير العنابي على تزيين سياراتها كنوع من الدعم والتحفيز المعنوي للاعبين خلال المباراة، علماً أن عدداً من جمهور الوحدة سهروا حتى ساعة متأخرة من فجر اليوم بهدف تجهيز الـ«تيفو» الخاص بالجمهور الوحداوي بشكل مميز. من جهته، أكمل اتحاد كرة القدم ترتيباته الخاصة بحضور جمهور فريقي الشارقة والوحدة، ووفّر تسهيلات كبيرة للجمهور لضمان وجود أكبر عدد من المشجعين في المدرجات بهدف إنجاح هذا الحدث، لأن الجمهور يلعب دوراً أساسياً في إنجاح أغلى البطولات المحلية. وقام اتحاد الكرة بطرح تذاكر المباراة للبيع للجمهور إلكترونياً قبل نحو شهر من موعد بدء المباراة، كما سيتم السماح لجمهور الفريقين بتشجيع فريقه بأدوات التشجيع المسموح بها في الملعب، وهي الاعلام وأدوات التشجيع العادية والطبول الصغيرة والوشاحات، فيما أعلن اتحاد الكرة عبر «تويتر» عن أن شركة مياه العين ستوفر عبوات مياه مجانية للجمهور. وكان اتحاد الكرة قد بحث من قبل خلال اجتماع عقده مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وإدارة استاد هزاع، الترتيبات التنظيمية والأمنية الخاصة بالمباراة، وكذلك متطلبات الجماهير المتعلقة بالأدوات والمواد التشجيعية المسموح بها، التي تتوافر فيها معايير وشروط الأمن والسلام، كما ناقش الاجتماع أيضاً عملية التنسيق مع المستشفيات القريبة من ملعب المباراة، وتوفير سيارات الإسعاف لأي حدث طارئ.

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قميص يحمل شعار الوحدة تبرّع بها قطب وحداوي لدعم «العنابي».

محال تجارية زيّنت واجهاتها بشعار نادي الشارقة.

سيارات جماهير الوحدة تتزيّن بالعنابي تأهباً للنهائي.

اتحاد الكرة وفّر تسهيلات كبيرة لمشجعي الفريقين في استاد هزاع.