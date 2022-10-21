الامارات | مدرب الوحدة: الشارقة ليس بيانيتش

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قلل مدرب فريق الوحدة، الإسباني مانويل خيمينيز، من إمكانية فقدان منافسه فريق الشارقة لخدمات لاعب وسطه الدولي البوسني ميراليم بيانيتش عن لقاء اليوم، وأكد أن «الشارقة ليس بيانيتش وحده» لكونه يلعب كمجموعة واحدة، وأنه غير مهتم بالغيابات في صفوف منافسه، وسيعمل على إعداد فريقه بصورة اعتيادية لخوض اللقاء بدلاً عن التركيز عن الأسماء الغائبة عن اللقاء.

وقال في المؤتمر الصحافي قبل المباراة، إن على فريقه التركيز على نفسه واحترام المنافس في التوقيت ذاته، مضيفاً: «بالنسبة للغيابات في صفوف الوحدة فإن الرؤية غير واضحة حتى الآن، بعض اللاعبين يعانون الآلام وبالنسبة لي فإن أبواب التشكيلة ستكون مفتوحة حتى اللحظات الأخيرة، وعلينا العمل على وضع الحلول المناسبة، وآمل أن يصب ذلك في مصلحة تحقيقنا للقب».

وأثنى خيمينيز على سلفه المدرب البرتغالي كارلوس كارفالهال، وأشار إلى أنه قام بعمل جيد، وقال: «العمل الذي قام به كان جيداً، ولكن النتائج لم تكن في مصلحته، في كرة القدم تعتبر النتائج كل شيء».

وحول مدى تفاؤله بإقامة المباراة على استاد هزاع بن زايد الذي حقق فيه فريقه انتصاراً مهماً الأسبوع الماضي على العين في «كلاسيكو أبوظبي»، قال المدرب خيمينيز: «نحن نخوض حالياً بطولة مختلفة، بالنسبة لي إذا لعبت أمام منافس واحد خلال أسبوع واحد فإن الأمور تكون مختلفة دعك من أن المنافسين مختلفان».

تيغالي: أتمنى الفوز.. ولكن ليس بركلات الترجيح

أكد لاعب فريق الوحدة، الدولي سبستيان تيغالي، أن كل التركيز ينصب على تحقيق لقب مسابقة كأس رئيس الدولة، وأنه يريد أن يحقق ذلك في الوقت الأصلي للمباراة وليس عبر الاحتكام لركلات الترجيح التي أظهر اللاعب تخوفه منها، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن عائلته الصغيرة لن تسامحه في حال لم يحقق لقب البطولة.

وقال في المؤتمر الصحافي إنه يظهر للمرة الثالثة في نهائي كأس رئيس الدولة، وإنه يأمل في أن يساعده ذلك في تحقيق تطلعات «العنابي»، وأضاف: «النسخة الحالية لمنافسنا فريق الشارقة هي الأقوى مع المدرب أولاريو كوزمين، إنهم يلعبون بشكل جيد، ولكن لديهم أخطاء، ونحن علينا أن نخوض هذه المباراة بأفضل طريقة ممكنة لتحقيق الانتصار والحصول على اللقب».

خيمينيز:

«أبواب التشكيلة ستكون مفتوحة حتى اللحظات الأخيرة».