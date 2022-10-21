الامارات | «إمارات» راعياً لفريق «تورك» للدراجات الهوائية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت مؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات)، اتفاقية رعاية مع فريق «تورك» للدراجات الهوائية، وهو فريق من المواطنين الهواة تأسس عام 2016، لتنضم «إمارات» إلى رعاة الفريق للموسم الرياضي 2022 ــ 2023. وجرى توقيع الاتفاقية بالمقر الرئيس لـ«إمارات»، بحضور علي خليفة بن شاهين الشامسي، المدير العام لمؤسسة «إمارات»، وزعل خليفة بن زعل، مدير فريق «تورك» للدراجات الهوائية. ويأتي هذا الدعم من قِبل «إمارات» انسجاماً مع استراتيجية المؤسسة في إطار المسؤولية المجتمعية، ودعم قطاعي الشباب والرياضة وفق رؤية القيادة الرشيدة، لتعزيز نمط الحياة الصحية.