الامارات | 45 فعالية رياضية دولية في ضيافة دبي خلال 10 أيام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد دبي تنظيم 45 فعالية رياضية متنوّعة، تتقدمها ثماني بطولات دولية، تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، خلال الـ10 أيام الأخيرة من الشهر الجاري، في مختلف مناطق دبي، يتصدرها مهرجان دبي للألعاب الشاطئية، ويضم الجولة العالمية لمحترفي الكرة الطائرة الشاطئية، وبطولة «دبي برو» المؤهلة لمستر أولمبيا، و«تن برو» الدولية للتنس، وبطولة العالم للبادل تنس، ومعرض دبي لبناء الأجسام.

ويتضمن مهرجان الألعاب الشاطئية بطولتين دوليتين وفعاليات مجتمعية متنوّعة، وتنطلق الجولة العالمية لمحترفي الكرة الطائرة الشاطئية، غداً، بمشاركة فرق من 25 دولة، يمثلها 192 لاعباً ولاعبة من 96 فريقاً يخوضون 266 مباراة، وتستمر منافساتها حتى 30 الجاري. وتقام «دبي برو» في مركز دبي التجاري العالمي 22 و23 الجاري، وتعتبر مؤهلة لنهائي بطولة مستر أولمبيا للمحترفين 2022، التي ستقام في ديسمبر في ولاية لاس فيغاس بالولايات المتحدة. أما بطولة «تن برو» للتنس فتنظمها أكاديمية «راكيتس»، وانطلقت 17 الجاري، بمشاركة 337 لاعباً ولاعبة من أكثر من 52 دولة.

كما يقام معرض دبي لبناء الأجسام واللياقة البدنية 28 الجاري في مركز دبي التجاري، وتنطلق فعاليات معرض دبي أكتيف يوم 29 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي، ويقام سباق دبي لقوارب التجديف المحلي، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في منطقة الجداف يوم 30 أكتوبر، كما تقام في اليوم ذاته مسابقة دبي لبناء الأجسام للسيدات في مركز دبي التجاري العالمي.

وتنطلق بطولة العالم للبادل تنس 31 الجاري، وتقام على ملعب سوق دبي الحرة للتنس، وتستمر حتى الخامس من نوفمبر على مدار ستة أيام ضمن فئتين منفصلتين للرجال والسيدات، ويشارك فيها 16 منتخباً من أبرز الفرق العالمية. ويشهد بعد غدٍ إقامة سباق مشرف للدرّاجات الهوائية الجبلية في مضمار الدرّاجات الجبلية بحديقة مشرف بمنطقة الخوانيج في دبي، ويتضمن المنافسة في أربع فئات لمسافات (9 و18 و37 و56 كيلومتراً).

ومن البطولات الأخرى، استمرار منافسات النسخة الثالثة من «ألعاب مدارس دبي»، وكذلك الدورة الرياضية العمالية الرابعة، وبطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم، وسباق ماي دبي نصف ماراثون المدينة للجري يوم 30 الجاري.

ومن أبرز الفعاليات المجتمعية إقامة سباق الجري الليلي في «بولمان دبي داون تاون»، والسباق الليلي للقوارب الشراعية الحديثة، وبطولات أخرى عديدة.

مواعيد أبرز البطولات

■ الجولة العالمية للكرة الشاطئية من 22 إلى 30 الجاري.

■ مونديال البادل تنس من 31 الجاري إلى 5 نوفمبر المقبل.

■ بطولة «دبي برو» المؤهلة لمستر أولمبيا من 22 إلى 23 الجاري.

■ معرض دبي لبناء الأجسام واللياقة البدنية 28 الجاري.