الامارات | أبرز مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نهائي كأس رئيس الدولة
الوحدة - الشارقة 19:45
دوري الدرجة الأولى
مصفوت - العربي 16:55
الحمرية - فرسان هيسبانيا 17:00
الدوري البرتغالي
بورتو - بنفيكا 23:15
كأس الكويت
الشباب - التضامن 18:40
الكويت - السالمية 21:40
يوفنتوس - إمبولي 22:45
الدوري الفرنسي
أجاكسيو - سان جرمان 23:00
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