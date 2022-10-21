الامارات | «غودولفين» تطارد ألقاب سباقات الخيل في 3 قارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدفع الفريق العالمي «غودولفين» بتسعة من جياده، للمنافسة على ألقاب السباقات المقامة اليوم في ثلاث قارات مختلفة، وتستضيفها مضامير سباقات الخيل في أستراليا، وبريطانيا، وفرنسا، وأميركا. وتتجه أنظار عشاق سباقات الخيل إلى مضمار «موني فالي» الأسترالي، حين ينشد الجواد «بوليلي» المتوّج قبل أسبوعين بطلاً في «سكلاتشي ستيكس»، بإشراف المدرب جميس كمنغز، لقب سباق «لادبروكس مانيكاتو ستيكس» المخصص لخيول الفئة الأولى «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، ويجري لمسافة 1200 متر.

كما تحفل المضامير في أستراليا بمشاركة جوادي الشعار الأزرق الشهير «إدوين» و«ليوغ تن»، بإشراف المدرب جميس كمنغز، على لقبي شوطي السرعة لمضمار «كرانبورن» المخصصين للخيول المبتدئة لمسافتي 1000 و1200 متر عشبي. وفي بريطانيا، يدفع المدربين جون وثيدي غوسدن، بالمهر «رويال بارادي» للمنافسة على لقب الشوط السابع في سباق مضمار «نيوبري» المخصص لخيول عمر ثلاث سنوات لفئة «هانديكاب» لمسافة 1200 متر عشبي.

وتدشن المهرتين «سيكرد فلاور» و«وينترز لوف» على مضمار «داونكستر» البريطاني، مشاركتهما الأولى في عالم السباقات، حين يدفع بهما المدرب شارلي آبلبي، للمنافسة على لقب الشوط الثالث المخصص للمهرات عمر سنتين لمسافة الميل 1600 متر.

وفي فرنسا، تتجه بوصلة المهرتين «راين» بإشراف أندريه فابر، و«إكسيبتينغ» بإشراف المدرب «إتش إيه بانتال» نحو مضمار «كليرفونتين» الفرنسي، للمنافسة على لقب سباق «بري مرسي لا غراندي ريكي دي توكس» المخصص للمهرات عمر ثلاث سنوات لمسافة 2900 متر عشبي.

وعلى المسار الترابي لمضمار «كينلاند» الأميركي، تطلب المهرة «دورثيا»، بإشراف المدرب بريندان والش، تحقيق انتصارها الثالث على التوالي في مسيرتها المقتصرة على خمس مشاركات، حين تنشد لقب سباق «أوبتينال كلايمينغ» المخصص للمهرات عمر ثلاث سنوات لمسافة 1700 متر، وذلك بعد أن توّجت في مشاركتيها الأخيرتين على مضماري «إليز بارك» و«تشيرشل داونز» في يوليو وسبتمبر من هذا العام.