الامارات | راميريز يعد بنزال حماسي على لقب بطولة العالم للملاكمة في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف جلبيرتو راميريز، المعروف باسم زوردو، المنافس على لقب بطولة الرابطة العالمية للملاكمة للوزن الخفيف الثقيل، عن استمرار استعداداته في المخيم التدريبي في لوس أنجلوس، لمواجهة منافسه ديمتري بيفول في النزال المرتقب على لقب البطولة في أبوظبي 5 نوفمبر المقبل. وقال راميريز في تصريح صحافي إنه متشوق للقاء معجبيه في الشرق الأوسط، مشجعاً إياهم على حضور النزال وشراء التذاكر، ووعد بأن يكون نزالاً حماسياً على لقب بطولة العالم في الاتحاد أرينا الشهر المقبل.

ويحمل راميريز في سجله 44 انتصاراً، وبيفول، حامل لقب بطولة العالم للوزن الخفيف الثقيل، برصيد 19 انتصاراً.