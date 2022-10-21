الامارات | «عمومية» آسيا وأوقيانوسيا لهوكي الجليد تبدأ اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق في أبوظبي، اليوم، اجتماعات الجمعية العمومية لاتحادي آسيا وأوقيانوسيا لهوكي الجليد، وتستمر حتى الأحد المقبل بمشاركة ممثلي 27 دولة. وتناقش الاجتماعات أجندة الموسم الجديد، بما يتوافق مع متطلبات أجندة الاتحادين الآسيوي والدولي للعبة، كما يستعرض الاجتماع أهم التحديات التي تواجه اللعبة، ووضع الحلول والمقترحات المناسبة لها.

ورحّب هامل أحمد القبيسي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، بضيوف الإمارات، معرباً عن سعادته بأن تعقد هذه الاجتماعات المهمة في أبوظبي التي ستحدد خريطة لعبة هوكي الجليد في آسيا وأوقيانوسيا خلال الفترة المقبلة.