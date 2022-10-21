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الامارات | 80 فتاة يشاركن في بطولة لصيد الأسماك للسيدات

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد مياه العاصمة أبوظبي، غداً، انطلاق منافسات الجولة الثانية من بطولة السيدات لصيد الأسماك، التي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وبمشاركة وصلت إلى أكثر من 80 فتاة عبر المنافسة القوية. وسينطلق السباق الساعة السادسة صباحاً، ويستمر حتى الثانية عشر والنصف ظهراً، وتأتي هذه البطولة لتكون مكملة لمنافسات الصيد التي يقوم النادي بتنظيمها على مدار الموسم. ومن المقرر أن تنطلق المسابقة بنظام الفرق، حيث تبحر القوارب معاً ومع زوارق اللجنة المنظمة، حيث تجتمع في مكان محدد ومنطقة تم تخصيصها لمنافسة الصيد، مع تطبيق القوانين واللوائح التي وضعتها اللجنة المنظمة للمشاركات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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