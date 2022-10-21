الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشجيع

أعلنت جمعية جماهير نادي النصر عن تسيير عدد من الرحلات إلى مدينة العين لتشجيع الوحدة في مباراته ضد الشارقة بنهائي كأس رئيس الدولة، إذ سجّل 200 مشجع نصراوي رغبتهم بالوجود في هذا الحدث الكبير.

طلب

طلب أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين من المدرب الذي تمت إقالته تأجيل استلام المستحقات المالية المترتبة على قرار فسخ التعاقد بينهما إلى نهاية الشهر الجاري، بعدما كان مقرراً أن يحصل عليها في 15 الجاري.

ديوب

طالب جمهور من الشارقة بدعم لاعب الفريق المهاجم السنغالي ماكيتا ديوب برسائل تشجيعية له عبر حسابه في «إنستغرام»، تحفيزاً له بعد انضمامه للشارقة أخيراً، علماً أن النادي استقطب اللاعب بشكل مفاجئ بعد إصابة سالم صالح.