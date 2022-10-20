شكرا لقرائتكم خبر عن برونو سافيو يحظى بدعم الجهاز الفني بعد أول 3 مباريات مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البرازيلي برونو سافيو لاعب فريق الكرة بالنادي الأهلي إشادة ودعم الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر عقب مشاركة اللاعب في أول 3 مباريات له مع الأهلي بشكل الأهلي.

برونو سافيو يشارك في تشكيل الأهلي أساسياً 3 مباريات

ودفع كولر باللاعب البرازيلي برونو سافيو أساسياً في المباريات الثلاثة التي خاضها الأهلي في الموسم الجديد حتى الأن سواء على الصعيد المحلي أو الأفريقي.

برونو سافيو شارك أساسياً في مباراتي إتحاد المنستيري التونسي في دور الـ32 لبطولة دور ي أبطال أفريقيا واللتين إنتهتا بالفوز بهدف نظيف بتونس والفوز أيضاً في القاهرة بثلاثية نظيفة ليتأهل الأحمر لدور المجموعات في البطولة القارية.

كما شارك برونو سافيو في مباراة الإسماعيلي أمس ، الأربعاء، في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز التي حسمها الأهلي لصالحه بهدف نظيف.

الجهاز الفني للأهلي يُشيد بقدرات بورنو سافيو

وأشاد الجهاز الفني للفريق بمستوى وقدرات برونو سافيو ومساهمته في الانتصارات الثلاثة المحلية والأفريقية ، وطالب الجهاز الفني ، اللاعب البرازيلي بمواصلة الأداء بنفس القوة والتركيز حتى يحافظ على مستواه مع الفريق.

برونو سافيو يشارك في مران الأهلي

وشارك برونو سافيو في مران الأهلي الذي أقيم صباح اليوم ،الخميس، على ملعب التتش استعداداً لمباراة أسوان المقرر لها الأحد المقبل في الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.