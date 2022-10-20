شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يؤدى مران تأهيلي في الزمالك و المنتخب الأولمبي يُبعد 3 لاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة، على هامش التدريبات التي أقيمت اليوم الخميس على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في الدوري.

وخاض عواد جانبا من التدريبات التأهيلية داخل صالة الجيمانزيوم بمقر النادي، عقب ذلك خاض تدريبات الركض حول الملعب، وفقا للبرنامج الموضوع له لعلاج الإرهاق والاستعداد بشكل جيد للفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك للقاء سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وكان الفريق فاز على سموحة بثنائية دون رد في الجولة الأولى مساء الأمس.