شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً..الاسماعيلي يوجه الشكر لـ حسني عبد ربه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي، توجيه الشكر بشكل رسمي إلى حسني عبد ربه مدير الكرة بالفريق، وذلك بعدما قدمه من جهود كبيرة تجاه الفريق منذ توليه هذا المنصب.
ويتمني مجلس الإدارة دوام التوفيق لـ ” عبد ربه ” في مسيرته المقبلة بإعتباره أحد أبناء الإسماعيلي المخلصين واسم كبير علي مستوي كره القدم المصرية والأفريقية ومن الذين قدموا كل ما لديهم من أجل خدمة النادي.
ويؤكد مسئولو النادي أن مدير الكرة السابق عمل بجهد وإخلاص خلال الفترة الماضية لذلك كان من الواجب تقديم الشكر له بعد رحيله عن النادي.
ويفاضل مجلس الأسماعيلي بين أحمد العجوز وأحمد سمير فرج نجما الدراويش سابقاً لخلافة حسني عبد ربه الذي رحل من منصبه كمدير للكر بالفريق أمس ، الأربعاء، عقب مباراة الأهلي في الجولة الأولى لبطولة الدوري التى فاز فيها الأهلي بهدف نظيف.
ورغم أن أحمد العجوز مُرشح بقوة لخلافة حسني عبد ربه إلا أن الكثيريين في قلعة الدراويش طرحوا أسم أحمد سمير فرج نجم الدراويش الأسبق لشغل منصب مدير الكرة بإعتباره أحد الكوادر الشابة في الأسماعيلي التى تستحق الحصول على فرصة داخل فريق الكرة بعدما أثبت نجاحا في الفترة التي تولي فيها لجنة التعاقدات وكذلك منصب المدرب المساعد ويرتبط بعلاقة مع اغلب اللاعبين الحاليين في الفريق