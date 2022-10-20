شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً..الاسماعيلي يوجه الشكر لـ حسني عبد ربه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي، توجيه الشكر بشكل رسمي إلى حسني عبد ربه مدير الكرة بالفريق، وذلك بعدما قدمه من جهود كبيرة تجاه الفريق منذ توليه هذا المنصب.

ويتمني مجلس الإدارة دوام التوفيق لـ ” عبد ربه ” في مسيرته المقبلة بإعتباره أحد أبناء الإسماعيلي المخلصين واسم كبير علي مستوي كره القدم المصرية والأفريقية ومن الذين قدموا كل ما لديهم من أجل خدمة النادي.

ويؤكد مسئولو النادي أن مدير الكرة السابق عمل بجهد وإخلاص خلال الفترة الماضية لذلك كان من الواجب تقديم الشكر له بعد رحيله عن النادي.