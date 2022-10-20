شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يفتتح مبارياته في الدورى بالفوز على الحدود بثنائية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق فيوتشر الفوز على نظيره حرس الحدود بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد المكس بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

وجاء أهداف المباراة عن طريق عمر السعيد في الدقيقة 73 وعزز الغينى إبراهيما باري بالهدف الثانى في الدقيقة 87، وبهذة النتيجة يحصد فريق فيوتشر أول ثلاث نقاط له في بطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم .

وشهدت أحداث المباراة أستحواذ من قبل لاعبى فيوتشر حيث ظهروت خطورة الفريق عن طريق كل من مروان محسن و ناصر ماهر و مصطفى البدرى في غياب تام من قبل لاعبى حرس الحدود .

وخاض فريق فيوتشر بقيادة على ماهر بتشكيل كالتالى :

حراسة المرمى .. محمود " جنش "

خط الدفاع .. سعد سمير ، محمود مرعى ، عمر كمال ، جوزيف نجويم .

خط الوسط .. كريم نيدفيد ، مهند لاشين ، ناصر ماهر ، أيمن الصفاقسى .

الهجوم .. مصطفى البدرى ، مروان محسن .

بينما ضم تشكيل فريق حرس الحدود بقيادة أحمد أيوب كل من :

حراسة المرمى .. محمد فوزى .

خط الدفاع .. مؤمن عوض ، محمود بن والى ، إسلام عبد الله ، أحمد شديد قناوى .

خط الوسط .. أحمد فيلكيس ، مصطفى جمال ، أحمد داوودا ، وجيه عبد الحكيم .

الهجوم .. محمود أبو جودة ، محمود عبد الله .