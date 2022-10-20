شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العجوز يقترب من خلافة حسني عبدربه في الاسماعيلي..وسمير فرج في الصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل مجلس إدارة النادي الأسماعيلي بين أحمد العجوز وأحمد سمير فرج نجما الدراويش سابقاً لخلافة حسني عبد ربه الذي رحل من منصبه كمدير للكر بالفريق أمس ، الأربعاء، عقب مباراة الأهلي في الجولة الأولى لبطولة الدوري التى فاز فيها الأهلي بهدف نظيف.

ورغم أن أحمد العجوز مُرشح بقوة لخلافة حسني عبد ربه إلا أن الكثيريين في قلعة الدراويش طرحوا أسم أحمد سمير فرج نجم الدراويش الأسبق لشغل منصب مدير الكرة بإعتباره أحد الكوادر الشابة في الأسماعيلي التى تستحق الحصول على فرصة داخل فريق الكرة بعدما أثبت نجاحا في الفترة التي تولي فيها لجنة التعاقدات وكذلك منصب المدرب المساعد ويرتبط بعلاقة مع اغلب اللاعبين الحاليين في الفريق.

على صعيد متصل، علق حسني عبد ربه علي إقالته عبر حسابه على فيس بوك:" أن الله لا يصلح عمل المفسدين..حسبي الله ونعم الوكيل" .

وتلقى الإسماعيلي خسارة من الأهلي بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء ، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

وسجل هدف المباراة شادي حسين بالدقيقة 74 بعد ثلاثة دقائق من مشاركته.

المباراة قبل نهايتها بدقائق تعرض طاهر محمد طاهر للبطاقة الحمراء بشكل مباشر بعد عرقلته لمدافع الإسماعيلي.