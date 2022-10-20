شكرا لقرائتكم خبر عن لافيينا يواصل انتصاراته بثلاثية على المدينة بالقسم الثانى.. والجونة يهزم الفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق لافيينا فوزه الثانى على التوالي بعد الفوز على المدينة المنورة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس، في إطار الجولة الثانية من بطولة القسم الثانى، فيما حقق الجونة الفوز على الفيوم.

وتصدر لافيينا مجموعة الصعيد بالوصول إلى 6 نقاط من مباراتين، فيما حصد الجونة النقطة الرابعة بالفوز على الفيوم بهدف نظيف، وتعادل كيما أسوان مع مصر المقاصة بهدف لكل فريق، بعدما كان متأخرا في بداية اللقاء.

وسقط شبان قنا على أرضه بهدف أمام النصر للتعدين الذى واصل صحوته بتحقيق الفوز الثانى على التوالي، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة مع لافيينا.

وسيطر التعادل السلبى على مباراتى بترول أسيوط مع المنيا، ومواجهة مركز شباب طامية مع تليفونات بنى سويف ليتقاسما نقاط المباراة.

وفى مجموعة بحرى والإسكندرية، حقق طنطا فوزا مهما على المصرى بالسلوم بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في ختام الأسبوع الثانى من المجموعة التي يتصدرها الأوليمبى.

وجاءت النتائج كالتالى ..