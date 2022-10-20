شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين فيوتشر و حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول بين فيوتشر و حرس الحدود في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد المكس بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

وشهدت أحداث الشوط الأول سجال بين لاعبى الفريقين حيث ظهروت خطورة فريق فيوتشر عن طريق كل من مروان محسن و ناصر ماهر بينما جاءت هجمات فريق حرس الحدود عن طريق محمود أبو جودة و محمود عبد الله .

وجاء تشكيل فريق فيوتشر بقيادة على ماهر كالتالى :

حراسة المرمى .. محمود " جنش "

خط الدفاع .. سعد سمير ، محمود مرعى ، عمر كمال ، جوزيف نجويم .

خط الوسط .. كريم نيدفيد ، مهند لاشين ، ناصر ماهر ، أيمن الصفاقسى .

الهجوم .. مصطفى البدرى ، مروان محسن .

بينما ضم تشكيل فريق حرس الحدود بقيادة أحمد أيوب كل من :

حراسة المرمى .. محمد فوزى .

خط الدفاع .. مؤمن عوض ، محمود بن والى ، إسلام عبد الله ، أحمد شديد قناوى .

خط الوسط .. أحمد فيلكيس ، مصطفى جمال ، أحمد داوودا ، وجيه عبد الحكيم .

الهجوم .. محمود أبو جودة ، محمود عبد الله .