اخبار الرياضه

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين فيوتشر و حرس الحدود

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين فيوتشر و حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول بين فيوتشر و حرس الحدود في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد المكس بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

وشهدت أحداث الشوط الأول سجال بين لاعبى الفريقين حيث ظهروت خطورة فريق فيوتشر عن طريق كل من مروان محسن و ناصر ماهر بينما جاءت هجمات فريق حرس الحدود عن طريق محمود أبو جودة و محمود عبد الله .

وجاء تشكيل فريق فيوتشر بقيادة على ماهر كالتالى :

حراسة المرمى .. محمود " جنش "

 خط الدفاع .. سعد سمير ، محمود مرعى ، عمر كمال ، جوزيف نجويم .

 خط الوسط .. كريم نيدفيد ، مهند لاشين ، ناصر ماهر ، أيمن الصفاقسى .

 الهجوم .. مصطفى البدرى ، مروان محسن .

بينما ضم تشكيل فريق حرس الحدود بقيادة أحمد أيوب كل من :  

حراسة المرمى .. محمد فوزى .

خط الدفاع .. مؤمن عوض ، محمود بن والى ، إسلام عبد الله ، أحمد شديد قناوى .

 خط الوسط .. أحمد فيلكيس ، مصطفى جمال ، أحمد داوودا ، وجيه عبد الحكيم .

 الهجوم .. محمود أبو جودة ، محمود عبد الله .

 

 

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا