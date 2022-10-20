مران الزمالك.. رسالة فيريرا للاعبين.. إشاد بسامسون.. وتدريبات استشفائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

خاض لاعبو الزمالك البدلاء والمستبعدون من مواجهة سموحة التي أُقيمت بالأمس الأربعاء، فقرة تدريبات تأهيلية قوية خلال التدريبات التي أقيمت اليوم الخميس على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وركز الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا على رفع معدلات اللياقة البدنية لهذه المجموعة، من خلال أداء تدريبات تأهيلية متنوعة، تحت قيادة أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود وروي أجواش المدربين المساعدين.

وعقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق، جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية؛ حيث حرص حرص المدير الفني في بداية الجلسة بالحديث مع البنيني سامسون أكينيولا مهاجم الفريق، وقدم له التحية على المستوى الذي ظهر عليه في مباراة سموحة بالأمس بعد تسجيله هدفا في ظهوره الأول مع الزمالك في الجولة الأولى لمسابقة الدوري.

وطالب فيريرا اللاعب بالتركيز الشديد وبذل أقصى جهد وتقديم أفضل ما لديه خلال الفترة المقبلة، كما تحدث مع اللاعبين وشرح بعض النقاط الفنية والخططية التي حدثت خلال مباراة الأمس.

وطالب فيريرا اللاعبين خلال الجلسة التي استمرت لما يقرب من 15 دقيقة، بضرورة مواصلة التركيز والعمل بكل قوة، وغلق صفحة لقاء الأمس، والاستعداد بجدية لمباراة سيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وخصص الجهاز الفني فقرة تدريبات تأهيلية واستشفائية خاصة لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة الأمس أمام سموحة في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وتم تقسيم الحصة التأهيلية والاستشفائية إلى جزأين، الأول تضمن بعض التدريبات الترفيهية الخفيفة بالكرة، في حين تضمن الجزء الثاني تدريبات تأهيل خفيفة باستخدام بعض الأدوات الرياضية المخصصة التي تم استقدامها من صالة الجيمانيزيوم بالنادي.

وقاد هذه الفقرة أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال، وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير على متابعة جانب من التدريبات الاستشفائية للاطمئنان على اللاعبين وسير البرنامج الموضوع لهم لتجهيزهم بالشكل الأمثل للمباراة المقبلة.

أدى محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة، على هامش التدريبات التي أقيمت اليوم الخميس على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في الدوري.

وخاض عواد جانبا من التدريبات التأهيلية داخل صالة الجيمانزيوم بمقر النادي، عقب ذلك خاض تدريبات الركض حول الملعب، وفقا للبرنامج الموضوع له لعلاج الإرهاق والاستعداد بشكل جيد للفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك للقاء سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الفريق فاز على سموحة بثنائية دون رد في الجولة الأولى مساء الأمس.