الإسماعيلي يوجه الشكر إلى حسني عبدربه في بيان رسمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي، توجيه الشكر بشكل رسمي إلى حسني عبدربه مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم وذلك على خلفية الأزمة الخاصة بشركة الملابس الرياضية.

وكان يحيي الكومي رئيس النادي الإسماعيلي، قرر إقالة حسني عبد ربه من منصبه عقب نهاية مباراة الأهلي والتي جمعت الفريقين، مساء أمس الأربعاء، بالجولة الافتتاحية من الدوري الممتاز.

وقال بيان الإسماعيلي: "قرر مجلس الإدارة توجيه الشكر لحسني عبدربه وذلك بعد الجهود الكبيرة التي قدمها للفريق منذ توليه منصب مدير الكرة".

وأضاف: "يتمنى مجلس الإدارة دوام التوفيق إلى حسني عبدربه في مسيرته المقبلة باعتباره أحد أبناء الإسماعيلي المخلصين، كما يعد اسم كبير على مستوى كرة القدم المصرية والأفريقية، وقدم الكثير من أجل خدمة النادي".

وأتم البيان: "ويؤكد النادي أن حسني عبدربه عمل بجهد وإخلاص خلال الفترة الماضية لذلك كان من الواجب تقديم الشكر له بعد رحيله عن الفريق".

تصريحات حسني عبدربه بعد قرار إقالته

وعلق حسني عبدربه مدير الكرة السابق بالإسماعيلي، أمس الأربعاء، على قرار إقالته من منصبه.

وقال عبدربه في تصريحات عبر قناة "اون تايم سبورتس1": "تحملت أشياء كثيرة، وليس لي ذنب في موضوع قميص الإسماعيلي، والناس قالت أنني صاحب الشركة المصنعة لقميص الإسماعيلي".

وأضاف: "أنا لم أخرج لكي أهاجم أحد وأتمنى التوفيق لهم في المرحلة المقبلة ولا يصح أن أهاجم بيتي، ولا أعرف إذا كان جاريدو لديه علم برحيلي أم لا، وكان يعلم قيمتي وكان يستشيرني في كل الأمور".

وتابع: "القرار الذي صدر هو وسيلة للضغط على جاريدو لكي يرحل، والأمور تُدار بعشوائية في الإسماعيلي".

واختتم عبد ربه: "لا أعلم سر إعادة فتح ملف أزمة زي فريق الإسماعيلي عقب مباراة الأهلي، وصفقات الإسماعيلي محترمة ولم أتدخل في ضم أي صفقة".