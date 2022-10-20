البدلاء كلمة السر.. فيوتشر يفتتح مشواره في الدوري بثنائية أمام حرس الحدود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

افتتح فريق فيوتشر مشواره في الدوري المصري الممتاز لموسم "2022-2023" بالفوز على حرس الحدود بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الخميس.

وأقيمت مباراة حرس الحدود وفيوتشر على استاد المكس في الجولة الأولى من الدوري الممتاز للموسم الجديد.

وجاء هدفي فيوتشر عن طريق الثنائي البديل عمر السعيد والحاج باري في الدقيقتين 75 و87.

وبهذه النتيجة، يحصد فيوتشر أول ثلاث نقاط في افتتاحية الدوري الممتاز، بينما يظل حرس الحدود -العائد للمسابقة المحلية- بدون رصيد من النقاط.

تفاصيل المباراة:

ودخل حرس الحدود المباراة بتشكيلة مكونة من:"محمد السيد فوزي، مؤمن عوض، محمود بن والي، إسلام عبدالله، أحمد شديد قناوي، مصطفى جمال، أحمد فتحي، أحمد داودة، مصطفى زيكو، وجيه عبدالحكيم، محمود أبو جودة".

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي: "محمود جنش، عمر كمال، محمود مرعي، سعد سمير، جوناثان، مهند لاشين، كريم نيدفيد، ناصر ماهر، أيمن الصفاقسي، مصطفى البدري، مروان محسن".

بدأت المباراة بأفضلية من جانب حرس الحدود والذي سيطر على مجريات الأمور في الدقائق الأولى.

وأتيحت محاولة هجومية لفيوتشر في الدقيقة 8 بعد تسديدة من كريم نيدفيد من على حدود منطقة الجزاء ولكن اصطدمت الكرة في دفاع الحرس.

وكاد حرس الحدود أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة 30 ولكن نجح محمود جنش في الخروج من مرماه والتصدي للكرة.

تصدى محمد السيد فوزي حارس الحدود لتسديدة قوية من جوناثان لاعب فيوتشر داخل منطقة الجزاء وأخرج الكرة لركلة ركنية في الدقيقة 33.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين فيوتشر وحرس الحدود بالدوري الممتاز.

وفي الدقيقة 54 تصدى محمود جنش حارس فيوتشر لكرة خطيرة من مصطفى زيكو، ليظل التعادل السلبي مُسيطر على أحداث المباراة.

وظل التعادل السلبي مُسيطر على أحداث المباراة حتى جاءت الدقيقة 75 والتي شهدت الهدف الأول لفيوتشر عن طريق البديل عمر السعيد، لتصبح النتيجة 1-0.

وفي الدقيقة 77 تلقى عمر السعيد بطاقة صفراء بعد تدخله القوي على قدم أحمد داودة لاعب حرس الحدود.

وأضاف الغيني الحاج باري البديل أيضا الهدف الثاني لفيوتشر في الدقيقة 87، ليتقدم فريقه بنتيجة 2-0.

وانتهت المباراة بفوز ثمين وغالٍ لصالح فيوتشر على حرس الحدود بهدفين دون رد في الجولة الافتتاحية من الدوري المصري الممتاز.