تعرف على المتأهلين لمجموعات دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - أكمل فيتا كلوب الكونغولي عقد المتأهلين إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا (2022-2023)، بعد تفوقه على كاديوجو البوركيني في الدور التمهيدي الثاني.

وتعادل فيتا كلوب مع كاديوجو بلا أهداف في مباراتي الذهاب والعودة، قبل أن يتفوق بنتيجة 4-3 في ركلات الترجيح، ليحجز مقعده في دور المجموعات.

ومن المقرر أن ينضم فيتا كلوب إلى أندية المستوى الرابع في تصنيف المتأهلين إلى دور المجموعات بالبطولة الأفريقية.

ومن المقرر أن يتم إجراء قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا في منتصف نوفمبر المقبل، على أن تقام منافسات هذا الدور في فبراير 2023.

وفيما يلي نستعرض الأندية الـ16 المتأهلة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا

المستوى الأول:

الأهلي

الوداد المغربي

الترجي التونسي

الرجاء المغربي

المستوى الثاني:

الزمالك

صنداونز الجنوب أفريقي

بترو أتلتيكو الأنجولي

حوريا كوناكري الغيني

المستوى الثالث:

الهلال السوداني

شبيبة القبائل الجزائري

شباب بلوزداد الجزائري

سيمبا التنزاني

المستوى الرابع:

المريخ السوداني

القطن الكاميروني

فايبرز الأوغندي

فيتا كلوب الكونغولي