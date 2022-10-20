ثلاثي الزمالك يغيب عن التدريبات.. تعرف على السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

غاب الثلاثي حسام عبدالمجيد، ومحمد طارق، وحسام أشرف عن تدريبات الفريق الأبيض مساء اليوم الخميس، استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري، بسبب الانضمام إلى معسكر المنتخب الأولمبي.

ويستعد منتخب مصر الأولمبي لمواجهتي إسواتيني في الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، والتي تؤهل بدورها إلى أولمبياد باريس 2024.

ويلعب المنتخب الأولمبي خارج الديار ضد إسواتيني يوم الأحد المقبل في مباراة الذهاب، على أن تقام مباراة الإياب في مصر يوم 30 أكتوبر الجاري.

وذكر الموقع الرسمي للزمالك اليوم الخميس أن الثلاثي الشاب غاب عن التدريبات التي خاضها الفريق.

ويستعد الزمالك لملاقاة سيراميكا كليوباترا يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية من الموسم الجديد للدوري المصري.

وكان الزمالك فاز على سموحة 1-0 أمس الأربعاء في الجولة الافتتاحية من المسابقة.

ويعاني الزمالك من أزمة في قلب الدفاع خلال مباراة السوبر المصري ضد الأهلي يوم 28 أكتوبر الجاري، بعد إصابة محمود حمدي "الونش" ضد سموحة، مع استدعاء حسام عبدالمجيد إلى المنتخب الأولمبي.

لكن مصدر في المنتخب الأولمبي كان قال في تصريحات ليلا كورة في وقت سابق من اليوم إن الجهاز الفني للمنتخب سيتفق مع الزمالك والأهلي حول موقف اللاعبين المنضمين لصفوف الفريق، بعد مباراة الذهاب ضد إسواتيني، وقبل مباراة السوبر.