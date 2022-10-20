بعد انجاز إسقاط بطل أوروبا.. تعرف على منافس الأهلي وموعد مباراة نصف نهائي بطولة العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - حقق فريق اليد بالأهلي فوزاً ملحمياً على بنفيكا البرتغالي حامل لقب الدوري الأوروبي 29-28، قبل ليصعد إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب".

وتصدر الأهلي المجموعة الأولى بإنتصارين على مضر والعملاق البرتغالي ليتأهل إلى نصف نهائي سوبر جلوب ليواجه الفائز من ماجديبورج الألماني والخليج السعودي.

وتأهل كيلسي البولندي وبرشلونة الإسباني إلى نصف نهائي سوبر جلوب، ليصطدما في دور نصف النهائي.

وستقام مباراتي نصف النهائي يوم السبت المقبل 22 أكتوبر الجاري.

بينما يلعب صاحب المركز الثاني على مباريات من المركز الخامس إلى الثامن.