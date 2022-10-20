اخبار الرياضه

بعد انجاز إسقاط بطل أوروبا.. تعرف على منافس الأهلي وموعد مباراة نصف نهائي بطولة العالم للأندية

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - حقق فريق اليد بالأهلي فوزاً ملحمياً على بنفيكا البرتغالي حامل لقب الدوري الأوروبي 29-28، قبل ليصعد إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب".

وتصدر الأهلي المجموعة الأولى بإنتصارين على مضر والعملاق البرتغالي ليتأهل إلى نصف نهائي سوبر جلوب ليواجه الفائز من ماجديبورج الألماني والخليج السعودي.

وتأهل كيلسي البولندي وبرشلونة الإسباني إلى نصف نهائي سوبر جلوب، ليصطدما في دور نصف النهائي.

وستقام مباراتي نصف النهائي يوم السبت المقبل 22 أكتوبر الجاري.

بينما يلعب صاحب المركز الثاني على مباريات من المركز الخامس إلى الثامن.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا