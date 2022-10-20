الأهلي يتأهل إلى نصف نهائي مونديال الأندية لكرة اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام

تأهل الأهلي إلى نصف نهائي سوبر جلوب اليد بعد فوز مثير على بنفيكا البرتغالي في الثواني الأخيرة من المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم بنتيجة 29-28.

وجاء تأهل الأهلي بعد أن سجل هدف قاتل عن طريق أحمد عادل قبل نهاية المباراة بثلاثين ثانية، ثم تصدى عبد الرحمن طه حارس يد الأهلي لكرة قاتلة من لاعب بنفيكا، ليمنح فريقه تأهلاً مثيراً إلى نصف النهائي.

وسيلتقي الأهلي في نصف نهائي سوبر جلوب للأندية لكرة اليد، مع الفائز من المباراة التي ستقام بين ماجديبورج الألماني وفريق الخليج السعودي والتي ستقام بعد قليل.

وبذلك أنهى الأهلي مرحلة المجموعات في الصدارة برصيد 4 نقاط، يليه بنفيكا برصيد نقطتين، ومضر بدون أية نقاط.

وستقام مباريات نصف نهائي سوبر جلوب للأندية لكرة اليد يوم السبت المقبل في تمام الخامسة مساء، بينما سيلعب بنفيكا مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن، وفريق مضر ينافس على المراكز من الـ9 إلى الـ12.

وفاز أحمد خيري لاعب الأهلي بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

ملخص المباراة:

الشوط الأول

بنفيكا دخلت بقوة وسجلت هدفين متتاليين مستغلة أخطاء لاعبي الأهلي، ثم إفتتح محسن رمضان أولى أهداف الفريق الأحمر بعد مرور 3 دقائق.

وتسبب محسن رمضان لاعب الأهلي في تيرن أوفر مرتين على فريقه ترتد بهدفين لفريق بنفيكا يوسعوا الفارق إلى 3 أهداف عند النتيجة 5-2.

وقلص الأهلي النتيجة عند هدف واحد عند النتيجة 8-7، ثم تقدم بنفيكا بعد ذلك بفارق هدفين عند النتيجة 10-8.

وأدرك الأهلي التعادل في النتيجة 11-11، قبل نهاية الشوط الأول بست دقائق مما استدعى مدرب بنفيكا البرتغالي لطلب وقت مستقطع.

وتقدم الأهلي لأول مرة في المباراة عند النتيجة 12-11 في الدقيقة 25 من أحداث المباراة.

وأضاع لاعبي الأهلي فرصة توسيع النتيجة بفارق هدفين ليستغل لاعبي بنفيكا حالة الصيام التهديفي ويسجلوا هدفين ليتقدموا مع نهاية الشوط الأول بنتيجة 13-12.

وأضاع البرازيلي راؤول نانتس محترف يد الأهلي رمية جزائية مع نهاية الشوط، لينتهي بتقدم الفريق البرتغالي بنتيجة 13-12.

الشوط الثاني

وبالرغم من إدراك الأهلي التعادل من خلال رمية جزائية سجلها كاستيلو، لكن لاعبو بنفيكا واصلوا أداءهم القوي ووسعوا الفارق إلى 3 اهداف.

ثم قلل الأهلي الفارق إلى هدفين بعد مرور 10 دقائق من الشوط الثاني عند النتيجة 20-18.

وحافظ بنفيكا البرتغالى على تقدمه بفارق هدفين، وأضاع لاعبي الاهلي فرصة إدراك التعادل بالرغم من إحراز عبد الرحمن فيصل هدف لكن الحكم احتسب خطا مهاجم على أحمد عادل، ليرد بنفيكا بهدف ثاني ويتقدم بفارق هدفين عند النتيجة 23-21 قبل نهاية المباراة ب12 دقيقة.

وتعادل الأهلي مع بنفيكا عند النتيجة 24-24، قبل نهاية المباراة ب10 دقائق.

وأصيب سيف هاني فوكس في المباراة بعد تدخل قوي مع لاعب بنفيكا، وقام الحكم بإشهار بطاقة حمراء للاعب بنفيكا، ولن يكمل سيف هاني " فوكس" المباراة للإصابة.

واستمر التعادل بين الأهلي وبنفيكا عند النتيجة 28-28، قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة، وقام مدرب الأهلي أحمد سالم بطلب وقت مستقطع.