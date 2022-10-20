"الأولمبي" يتفق مع الأهلي والزمالك بشأن انضمام اللاعبين بعد لقاء إسواتيني الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

أكد مصدر في المنتخب الأولمبي أن الجهاز الفني للمنتخب سيتفق مع مسؤولي الأهلي والزمالك بشأن انضمام لاعبي الفريقين إلى "الفراعنة الصغار" بعد مباراة الذهاب ضد إسواتيني.

ويلتقي منتخب مصر الأولمبي ضد نظيره إسواتيني في الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، والتي تؤهل بدورها إلى أولمبياد باريس 2024.

ويقام لقاء الذهاب خارج مصر يوم 23 أكتوبر الجاري، فيما تقام مباراة الإياب يوم 30 من نفس الشهر بالإسكندرية.

ويتأهل الفائز من المباراتين لملاقاة المنتصر من مباراة زامبيا وسيراليون في الدور الثالث والأخير من التصفيات.

وكان روجيرو ميكالي، مدرب منتخب مصر الأولمبي، أعلن قائمة تضم عددًا من لاعبي الأهلي والزمالك اللذين يستعدان لمباراة مرتقبة بينهما في كأس السوبر المصري يوم 28 أكتوبر.

ويعاني الزمالك من أزمة في خط الدفاع، بعد إصابة محمود حمدي الونش في مباراة سموحة أمس الأربعاء، في ظل استدعاء حسام عبدالمجيد لصفوف المنتخب الأولمبي.

وقال مصدر في المنتخب الأولمبي في تصريحات لمصراوي اليوم الخميس إن الجهاز الفني سيتفق مع مسؤولي الأهلي والزمالك بشأن اللاعبين المقرر انضمامهم للمنتخب.

وأضاف "سيتم الاتفاق مع الأهلي والزمالك بعد مباراة الذهاب ضد إسواتيني على كل الأمور، حيث ستكون وقتها قد اتضحت فرص المنتخب في التأهل".