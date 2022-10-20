مصدر يوضح لمصراوي رسائل كولر لثنائي الأهلي قبل ظهورهما في ودية الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 ـ رمضان حسن:

قال مصدر في الأهلي، إن مشاركة ثنائي الفريق محمد محمود وزياد طارق في ودية الفريق الأول صباح اليوم ضد فريق الشباب جاءت بعد الجلسة التي عقدها مارسيل كولر معهما.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، اليوم الخميس:" كولر نفي لثنائي الأهلي وجود أي مشاكل شخصية معهما وأن استبعادهما من التدريبات الجماعية والمباريات الأخيرة كان الهدف منه فقط هو تركيز الجهاز الفني على مجموعة معينة من اللاعبين وتخفيف الزحمة التي تعيق أحيانا عمل المدير الفني".

وأتم المصدر تصريحاته بقوله:" المدرب السويسري قال لهما إن قراره بإشراكهما اليوم في المباراة الودية يثبت حسن نيته اتجاههما وأن مشاركتهما في المباريات فيما بعد يتوقف على عامل واحد فقط وهو الاجتهاد أكثر وكسب ثقة الجهاز الفني ككل خاصة في ظل وجود عناصر أفضل منهما داخل الفريق في الوقت الحالي".

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره أسوان يوم الأحد المقبل في الأسبوع الثاني ببطولة الدوري بعدما فاز أمس على الإسماعيلي بهدف نظيف سجله اللاعب شادي حسين.