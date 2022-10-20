المقاولون وغزل المحلة يستهلان مشوارهما في الدوري بالتعادل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تعادل فريق غزل المحلة خلال المباراة التي جمعته بنظيره المقاولون العرب، عصر اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري.

وسجلّ غزل المحلة الهدف الأول برأسية لاعبه فوافي في الدقيقة 43 ولكن الحكم أوقف اللقاء للتأكد من صحته بالاستعانة بحكم VAR ولكن ألغاه بداعِ وجود مخالفة على فوافي.

وافتتح المقاولون العرب التسجيل بعد مرور 51 دقيقة عن طريق لاعبه فادي فريد.

وتعادل فريق غزل المحلة سريعًا بهدف سجله لاعبه أحمد الشيخ من ركلة حرة ثابتة بالدقيقة 61.

وجاء تشكيل غزل المحلة الأساسي لمباراة المقاولون كالتالي: عمرو شعبان، محمد جابر، معاذ الحناوي، مصطفى العش، إيهاب سمير، أحمد النادري، خالد الأخميمي، حميد ماو، باولن فوافي، أحمد الشيخ، عبده يحيى.

وجاء تشكيل المقاولون الأساسي لمباراة غزل المحلة كالتالي: محمود أبو السعود، أمير عابد، أحمد علاء، فاروقا نور الدين، عمر فايد، عمر فتحي، أحمد الشيمي، جوزيف أوشايا، لويس إدوارد، ممادو نياص، فادي فريد.

وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة المقاولون العرب وغزل المحلة للحكم حمادة القلاوي على أن يُساعده كلًا من سيد نافع وإسلام أبو العطا وسيكون محمد الغازي حكمًا رابعًا وعمرو الشناوي حكمًا لـ VAR وسيُساعده أسامة عبداللطيف.