شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يحاضر لاعبى الزمالك استعداداً لسيراميكا وفقرة تأهيلية للأساسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الخميس على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

ويستعد الزمالك للقاء سيراميكا المقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وكان الفريق فاز على سموحة بثنائية دون رد في الجولة الأولى مساء الأمس.

وحرص المدير الفني في بداية الجلسة بالحديث مع البنيني سامسون أكينيولا مهاجم الفريق، وقدم له التحية على المستوى الذي ظهر عليه في مباراة سموحة بالأمس بعد تسجيله هدف في ظهورة الأول مع الزمالك في الجولة الأولى لمسابقة الدوري.

وطالب جوسفالدو فيريرا اللاعب بالتركيز الشديد وبذل أقصى جهد وتقديم أفضل ما لديه خلال الفترة المقبلة، وبعد ذلك تحدث المدير الفني مع اللاعبين، وشرح بعض النقاط الفنية والخططية التي حدثت خلال مباراة الأمس.

وطالب فيريرا اللاعبين خلال الجلسة التي استمرت لما يقرب من 15 دقيقة، بضرورة مواصلة التركيز والعمل بكل قوة، وغلق صفحة لقاء الأمس، والاستعداد بجدية لمباراة سيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.