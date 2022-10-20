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أحمد الشيخ رجل مباراة غزل المحلة و المقاولون العرب

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة أختيار أحمد الشيخ صانع العاب فريق غزل المحلة رجل لمباراة غزل المحلة و المقاولون العرب و التي أنتهت منذ قليل بين الفريقين عقب الظهور بشكل جيد و تمكنه من أحراز هدف لفريقه .

وجاء التعليق عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلا " سجل هدف التعادل لفريقه بشكل رائع أحمد الشيخ هو لاعب مباراة المقاولون و غزل المحلة " .  

وكانت إنتهت مباراة المقاولون العرب و غزل المحلة بالتعادل الإيجابي 1 / 1 ، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري العام ، ليحصل كل فريق على أول نقطة في جدول الدوري.

أحرز هدف المقاولون فادي فريد في الدقيقة 51 وتعادل غزل المحلة في الدقيقة 61 عن طريق أحمد الشيخ.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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