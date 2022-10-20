شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم بنفيكا ويتأهل لنصف نهائى كأس العالم لأندية اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره بنفيكا البرتغالى بنتيجة 29/28 فى ثانى مواجهاته ببطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" التى تستضيفها المملكة العربية السعودية، ليتأهل إلى نصف النهائى ..وانتهى الشوط الأول بنتيجة 13/12 لصالح بنفيكا البرتغالى .

وفاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره مضر السعودى أول أمس الثلاثاء بنتيجة 36/30 فى أول مواجهاته بكأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقام فى المملكة العربية السعودية.

تضم قائمة الفريق الأحمر فى بطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب» التي تقام في مدينة الدمام خلال الفترة من 17 إلى 24 أكتوبر الجاري ، عبدالرحمن حميد، عبدالرحمن طه، محمد إبراهيم، راؤول نانتس، عبدالرحمن فيصل، شهاب عبدالله، مصطفى خليل، محسن رمضان، سيف هاني، أحمد خيري، إسلام حسن، أحمد عادل، إبراهيم المصري، ياسر سيف، عمر كاستيلو، عمر سامي، عبدالعزيز إيهاب، إسلام راضي.

وكانت قرعة بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد قد أسفرت عن تواجد «رجال يد الأهلي» في المجموعة الثانية إلى جانب فريقي بنفيكا البرتغالي، ومضر السعودى .

ووجه الأهلى الشكر مؤخرا لدانيال جوردو المدير الفنى، بعد خروج الفريق من نصف نهائى بطولة أفريقيا بتونس، وذلك قبل خوض الفريق منافسات كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، ليتم تعيين الإسباني ديفيد ديفيز.