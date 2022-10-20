شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. أدوات الرجبى وطريقة لعبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لعبة الرجبي نشأت في إنجلترا في القرن التاسع عشر الميلادي، ثم انتشرت فى باقي دول العالم بعد ذلك، ويعتقد أن أول مجموعة من القوانين المكتوبة التي تنظم اللعبة قد دونت عام 1845.

وفي عام 1886 تأسس مجلس الرجبي الدولي، والذي كان بمثابة المؤسسة التى تنظم اللعبة وتضع قوانينها، أما أول بطولة كأس عالم فأقيمت بفرنسا عام 1954.

كرة الرجبي بيضاوية الشكل، مصنوعة من المطاط ومغطاة بالجلد، يبلغ طولها نحو 28 سنتيمتراً ويبلغ وزنها ما بين 400 إلى 450 غراماً.

يمكن للفريق تحقيق هدف بطريقتين. إما بالمحاولة، والمحاولة في رياضة الرجبي تعني تقدم اللاعب وتخطيه الفريق الخصم دون توقف (ولكن يمكنه تمرير الكرة للاعب آخر من فريقه) ووضعها على الأرض بعد خط هدف الخصم. لابد من أن تلمس الكرة الأرض ليحسب هدفاً. الطريقة الأخرى هي تحقيق الهدف بواسطة الركل، وفي هذه الطريقة يجب على اللاعب ركل الكرة بحيث تمر بين العمودين في منطقة الخصم.

ويمكن للفريق تسجيل هدف بثلاث طرق، إما بالمحاولة أو التحويلة أو الهدف، ويحصل الفريق على خمس نقاط للتسجيل للمحاولة، ونقطتين من التحويلة، وثلاث نقاط للهدف.