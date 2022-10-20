شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يقود هجوم فيوتشر أمام حرس الحدود في الجولة الأولى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة حرس الحدود في الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تجمع الفريقين على استاد المكس بالإسكندرية.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش

خط الدفاع: جوناثان نجويم، محمود مرعي، سعد سمير، عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: مهند لاشين، كريم نيدفيد، ناصر ماهر

خط الهجوم: أيمن الصفاقسي، مصطفى البدري، ومروان محسن.

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمود حمدي، علي الفيل، هشام حافظ، توندي بيلو، حاجي باري، عبد المبير الوادي، محمد رضا، طارق طه، عمر السعيد.

يقص فريق فيوتشر تحت القيادة الفنية لعلي ماهر مدرب الفريق، شريط مبارياته في النسخة الجديدة من مسابقة الدوري العام، والتي تمثل الظهور الثاني لفيوتشر بدوري الأضواء والشهرة، بعد ظهوره الأول بالنسخة الماضية، عندما يحل ضيفا على نظيره حرس الحدود، في اللقاء الذي يجمع الفريقين اليوم على استاد المكس بالأسكندرية.

فيوتشر اختتم الموسم الماضي وفي رصيده 56 نقطة احتل بهم المركز الخامس خلف طلائع الجيش بفارق المواجهات المباشرة ، حيث فاز أبناء علي ماهر في 16 مباراة، وتعادلوا في 8 لقاءات وخسروا 10 مواجهات أخرى، وأحرز لاعبو فيوتشر 49 هدفاً واستقبلت شباكهم 34 هدفاً أخر.

وعلى مدار مشاركته في الدوري العام بالموسم الماضي، تصدر فريق فيوتشر قائمة أقل فرق الدوري حصولاً على البطاقات الصفراء برصيد 52 إنذاراً في جميع المباريات، فيما جاء في المرتبة الثانية النادي الأهلي برصيد 55 إنذاراً، وتبعه مصر المقاصة في المركز الثالث برصيد 56 إنذاراً.

وفي إحصائيات الكروت الحمراء، تصدر فيوتشر أيضاً قائمة أقل فرق الدوري حصولاً على البطاقات الحمراء، برصيد كارت أحمر واحد، وجاء الأهلي في المركز الثاني برصيد كارتين، وكذلك بيراميدز وسيراميكا وإنبي بنفس الرصيد، كارتين.