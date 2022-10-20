شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار لا تفوتك اليوم الخميس 20-10-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار لا تفوتك اليوم الخميس 20-10-2022، هي خدمة يقدمها ”الخليج 365” لقرائه ومتابعيه، وتتضمن أهم الأحداث الرياضية والأخبار التي شهدتها الساحة.

كولر يفاضل بين الشحات وفؤاد لتعويض غياب طاهر أمام أسوان

تلقى طاهر الطرد المباشر في نهاية مباراة الإسماعيلي بسبب تعمد الخشونة مع لاعب الإسماعيلي.

منتخب الناشئين يبدأ معسكره الأخير استعدادا لتصفيات كأس الأمم الأفريقية

بدأ منتخب مصر للناشئين "مواليد 2006" اليوم الخميس، معسكره بالقاهرة، استعدادًا للسفر إلى الجزائر، لخوض تصفيات شمال أفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للناشئين.

المغربي وعطالله والغندور يمثلون التحكيم المصري في دوري أبطال أفريقيا للسيدات

تواجد 3 حكام مصريين في القائمة النهائية لحكام النسخة المقبلة لدوري أبطال أفريقيا للسيدات.

كاف يختار عادل والغندور وعاشور للتحكيم في أمم افريقيا للمحليين بالجزائر

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف ، قائمة الحكام المشاركين في بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين 2023 بالجزائر.

الونش بعد إصابته: الحمد لله على قضاء الله وقدره

علق محمود حمدى الونش مدافع فريق الزمالك، على الإصابة التي لحقت به في مباراة فريقه أمام سموحة، التى أقيمت بينهما مساء الأربعاء، ولم يستطع استكمالها.

بيرسي تاو يشارك فى ودية بدلاء الأهلى أمام فريق الشباب

شارك بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المباراة الودية التي أقيمت ‏صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا للمرحلة المقبلة.

الزمالك يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة سيراميكا في الدورى بدون راحة

يستعد فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، اليوم الخميس، لمواجهة سيراميكا في الأسبوع الثانى من منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز، المقرر له الخامسة مساء الأحد المقبل.