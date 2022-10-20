اخبار الرياضه

ترتيب دورى سيدات السلة بعد الجولة الخامسة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دورى سيدات السلة بعد الجولة الخامسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت فرق الأهلى والطيران والجزيرة وسموحة مجموعات بطولة دورى المرتبط لسيدات السلة، بعد انتهاء الجولة الخامسة.

 

وتصدر سموحة المجموعة الأولى برصيد 21  نقطة، يليه سبزرتمح برصيد 20 نقطة .

 

 وفى المجموعة الثانية تصدر الأهلى برصيد 25  نقطة، يليه الشمس 20 نقطة، وعلى مستوى الثالثة تصدر الطيران برصيد 20 نقطة ثم هليوبوليس 19 نقطة .

 

وفى المجموعة الرابعة جاء الجزيرة فى المركز الأول برصيد 23 نقطة ثم التأمين 20 نقطة .

 

وتنطلق بطولة دورى المرتبط رجال غدا الجمعة وتستمر حتى 23 أكتوبر على مستوى الدورة المجمعة الأولى.

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا