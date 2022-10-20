شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دورى سيدات السلة بعد الجولة الخامسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت فرق الأهلى والطيران والجزيرة وسموحة مجموعات بطولة دورى المرتبط لسيدات السلة، بعد انتهاء الجولة الخامسة.

وتصدر سموحة المجموعة الأولى برصيد 21 نقطة، يليه سبزرتمح برصيد 20 نقطة .

وفى المجموعة الثانية تصدر الأهلى برصيد 25 نقطة، يليه الشمس 20 نقطة، وعلى مستوى الثالثة تصدر الطيران برصيد 20 نقطة ثم هليوبوليس 19 نقطة .

وفى المجموعة الرابعة جاء الجزيرة فى المركز الأول برصيد 23 نقطة ثم التأمين 20 نقطة .

وتنطلق بطولة دورى المرتبط رجال غدا الجمعة وتستمر حتى 23 أكتوبر على مستوى الدورة المجمعة الأولى.