شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب ترفيهى لسيد البلد استعدادا للداخلية في الدورى.. و محمود علاء يرفض الراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الصربى زوران المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، خوض تدريب ترفيهى للاعبين على ملاعب النادى بسموحة، حيث منح اللاعبين راحة إضافية للاعبين الذين خاضوا مباراة أسوان، بينما تدرب اليوم اللاعبون المستبعدون من مباراة أسوان والبدلاء .

ورفض محمود علاء مدافع الاتحاد، الراحة وانتظم فى تدريبات اليوم، وهناك حالة من الاصرار لدى اللاعب للعودة الى مستواه والمنافسة على العودة لصفوف المنتخب الوطنى.

وأشاد كريم بن سالم المدرب العام التونسى بجهاز زوران، بالروح العالية للمدافع الدولى محمود علاء، مؤكدا أنهه سيعود قريبا إلى مستواه بشرط الاستمرار بالتحلى بالروح العالية والجدية فى التدريبات.

ويعود الفريق بانتظام للتدريبات الجماعية غدا على ملاعب النادى في الخامسة عصرا للاستعداد لمباراة الداخلية فى الأسبوع الثانى، والمقرر لها الاثنين المقبل على استاد الإسكندرية.