شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبي بين المقاولون وغزل المحلة وهدف ملغي للضيوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب ضد غزل المحلة بالتعادل السلبي، في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الخميس على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري العام.

كان المقاولون هو الأنشط في ونجح في السيطرة على مجريات الشوط وحاول الوصول إلى مرمى غزل المحلة في أكثر من محاولة ولكن بدون فاعلية أمام مرمى عمرو شعبان حارس المحلة، فيما أحرز الضيوف هدف في الدقيقة 44 من عمر المباراة عن طريق باولن فوافي ولكن ألغاه حكم الراية وأكد قراره حكم الفار، وانتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي: محمود أبو السعود في حراسة المرمى، فاروقا نور الدين، أحمد علاء، أمير عابد، احمد الشيمي، عمر فايد، عمر سافيولا، لويس إدوارد، أمادو نياس، جوزيف أوشايا، فادي فريد.

كما أعلن بابا فاسيليو المدير الفني لغزل المحلة عن تشكيل فريقه والذي جاء كالتالي: عمرو شعبان في حراسة المرمى، محمد جابر، أحمد الشيخ، خالد الاخميمي، ايهاب سمير، باولون فوافي، حميد ماو، معاذ الحناوي، عبده يحيى، مصطفى العش، وأحمد النادري.