شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يفاضل بين الشحات وفؤاد لتعويض غياب طاهر أمام أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل الجهاز الفني للأهلي بين الثنائي حسين الشحات وكريم فؤاد للمشاركة أساسيا في مباراته القادمة ضد أسوان في ثاني جولات بطولة الدوري المصري، لتعويض غياب طاهر محمد طاهر، والذي تعرض للطرد في مباراة فريقه بالأمس ضد الإسماعيلي بالجولة الأولى للدوري.

وتلقى طاهر الطرد المباشر في نهاية مباراة الإسماعيلي بسبب تعمد الخشونة مع لاعب الإسماعيلي.

ويوجد أكثر من خيار أمام كولر للتعامل مع غياب طاهر منها الدفع بحسين الشحات أو توظيف كريم فؤاد في هذا المركز كما حدث في مباراة الإسماعيلي، أو الاستعانة بلاعبين آخرين يجيدون اللعب في هذا المركز ولكنهم خرجوا من حسابات المدرب في الفترة الماضية مثل مصطفى سعد وزياد طارق.

وبات فى حكم المؤكد غياب طاهر محمد طاهر لاعب الأهلى، عن مباراتى فريقه المقبلتين ببطولة الدورى بعد طرده فى لقاء الإسماعيلى مساء أمس الأربعاء، بسبب الاعتداء على لاعب الدراويش بدون كرة.

وتنص لائحة المسابقات بالدورى المصرى على أن عقوبة الطرد المباشر نتيجة الخشونة المتعمدة مع الخصم أثناء اللعب هى الإيقاف مباراتين.

وسيغيب طاهر عن مباراتي الأهلي أمام أسوان ثم الداخلية في الدوري، على أن يشارك مع الأهلي في لقاء السوبر أمام الزمالك يوم 28 أكتوبر الجارى.

وتنص لائحة المسابقات أيضا على فصل البطاقات الصفراء والحمراء في المسابقات، بحيث تطبق عقوبات كل بطاقة في المسابقة الخاصة بها.