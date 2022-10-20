شكرا لقرائتكم خبر عن المغربي وعطالله والغندور يمثلون التحكيم المصري في دوري أبطال أفريقيا للسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد 3 حكام مصريين في القائمة النهائية لحكام النسخة المقبلة لدوري أبطال أفريقيا للسيدات، وضمت القائمة شاهندة المغربي ومنى عطالله، كما يتواجد أحمد الغندور في قائمة حكام الـ "VAR".

كما تواجد 4 حكام مصريين في القائمة النهائية لحكام النسخة المقبلة لكأس الأمم الأفريقية للمحليين.

وضمت القائمة حكم الساحة محمد عادل والحكم المساعد سمير جمال، كما ضمت محمود عاشور وأحمد الغندور بين حكام الـ "VAR".