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المغربي وعطالله والغندور يمثلون التحكيم المصري في دوري أبطال أفريقيا للسيدات

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القاهرة - سامية سيد - تواجد 3 حكام مصريين في القائمة النهائية لحكام النسخة المقبلة لدوري أبطال أفريقيا للسيدات، وضمت القائمة شاهندة المغربي ومنى عطالله، كما يتواجد أحمد الغندور في قائمة حكام الـ "VAR".

 

كما تواجد 4 حكام مصريين في القائمة النهائية لحكام النسخة المقبلة لكأس الأمم الأفريقية للمحليين.

 

وضمت القائمة حكم الساحة محمد عادل والحكم المساعد سمير جمال، كما ضمت محمود عاشور وأحمد الغندور بين حكام الـ "VAR".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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