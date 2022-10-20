شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن قرار إقالة حسني عبد ربه من منصبه في الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فوجئت جماهير كرة القدم المصرية مساء أمس باعلان مجلس إدارة النادي الإسماعيلي ، قرار إقالة حسني عبد ربه مدير الكرة بالفريق بدون مقدمات.



س : هل تمت إقالة حسني عبد ربه رسميا؟ س : هل تمت إقالة حسني عبد ربه رسميا؟

ج: بالفعل، أعلن يحيى الكومى رئيس الإسماعيلي من خلال برنامج ملعب أون تايم، الذى يذاع عبر قناة أون تايم سبورت، رحيل حسنى عبد ربه عن الإسماعيلى رسميا.





س: وما سبب هذا الجدل؟ ج: سبب الجدل أن رئيس الإسماعيلي نفي الخبر في البداية قبل أن يعلن قرار الاقالة من خلال قناة أون تايم سبورت.







س : هل هناك أسباب لهذا القرار؟ س : هل هناك أسباب لهذا القرار؟

س: ما تعليق حسني عبد ربه على القرار؟ج : حسني عبد ربه علّق على إقالته عبر حسابه على فيس بوك قائلا: "إن الله لا يصلح عمل المفسدين.. حسبي الله ونعم الوكيل".

ج : لا توجد أسباب معروفة، لكن علي غيط، نجم الإسماعيلي الأسبق، قال أن مجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة يحيي الكومي قرر إقالة حسني عبد ربه مدير الكرة من منصبه عقب خسارة الفريق الأصفر من الأهلي بهدف دون رد في افتتاح بطولة الدوري المصري، وكتب غيط عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "الكومي ومجلس التشيرتات قرر إقالة حسني عبد ربه" ، في إشارة ابي وجود مشكلة بسبب قمصان اللاعبين .



س : ماذا فعل الاسماعيلي في مباراته أمام الاهلي؟ س : ماذا فعل الاسماعيلي في مباراته أمام الاهلي؟

ج : تلقى الإسماعيلي خسارة من الأهلي بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.