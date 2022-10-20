خاص.. الونش مهدد بالغياب عن السوبر أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

أصبح محمود حمدي "الونش" مدافع فريق الزمالك، مهددًا بالغياب عن مباراة الأهلي في إطار بطولة السوبر المصري والتي من المقرر أن تقام يوم 28 من الشهر الجاري.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365"، أن الونش أصبح فرصة مشاركته ضد الأهلي صعبة في ظل الإصابة التي تعرض لها خلال لقاء سموحة.

وأوضح المصدر، أن الونش تعرض للإصابة في أوتار العضلة الخلفية إلا أن اللاعب في انتظار نتيجة الأشعة لحسم موقفه.

وأصيب الونش في مباراة الزمالك وسموحة، ليخرج في الدقيقة 30 ويشارك بدلاً منه الدولي التونسي حمزة المثلوثي.

وكان نادي الزمالك أعلن عقب مباراة سموحة، خوض الونش لأشعة لتحديد حجم الإصابة ومدة غيابه عن الملاعب.

وتفوق نادي الزمالك في مباراة سموحة بعد الخروج بنتيجة الفوز بهدفين دون رد، في إطار الجولة الأولى بمسابقة دوري WE المصري.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا مساء الأحد المقبل ضمن الأسبوع الثاني بمسابقة دوري WE المصري.

جدير بالذكر أن نسخة السوبر المصري (2021) ستقام بين الزمالك والأهلي على ملعب "هزاع بن زايد" بمدينة العين الإماراتية.