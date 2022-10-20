شكرا لقرائتكم خبر عن السلة يدعو لجمعية عمومية السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اتحاد كرة السلة الدعوة إلى الأندية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد لمناقشة عدة بنود هامة.

ومن المقرر ان تعقد العمومية بعد السبت 22 أكتوبر، ويكون الاجتماع صحيح بحضور 30 عضوا واذا لم يكتمل يتم تأجيله لجلسة أخرى بعد ساعتين من موعد الجلسة الاولى.

ومن المقرر أن يتم مناقشة واعتماد الميزانية والحساب الختامى، ومكافأة المدير التنفيذى والمدير المالى مع تعيين مراقب حسابات وتحديد مهامه.

قرر مسئولو اتحاد كرة السلة تقديم مباراة السوبر المقرر أن تجمع فريقى الأهلى والاتحاد السكندرى إلى يوم 24 ديسمبر القادم بدلا من 12 يناير.

وجاء قرار التقديم بعد أن تم تأجيل التصفيات الأفريقية التى كان مقرر إقامتها فى نوفمبر.