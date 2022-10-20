شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة الإسكندرية المفتوحة للجولف غدا فى سبورتنج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدا الجمعة على ملاعب جولف نادى سبورتنج بطولة الإسكندرية المفتوحة للجولف والتى ينظمها النادى برئاسة احمد حسن سنويا وتحت إشراف لجنة الجولف بالنادى برئاسة نيبال العقاد.

وتعد البطولة واحدة من اقوى بطولات الجولف التى تقام فى مصر سنويا لاسيما وانها تقام على ملعب جولف عريق ذو ال 18 حفرة بنادى سبورتنج والذى يقترب عمره من المائة عام.

ويشارك فى البطولة 80 لاعبا ولاعبة يمثلون كل أندية اللعبة فى مقدمتهم نجوم المنتخب الوطنى عيسى ابو العلا وممدوح الشيخ وشريف رزق واحمد مصيلحى ومحمد ابو العلا ودينا ابو العلا ونجوم منتخب الناشئين تيمور ربيع ومحمد ربيع و تاليا سامح وعلى سلامة واحمد يسرى وميا حسين ونادية يسرى وفرح بالى ونور بالى وابراهيم الغطريفى .

وينتظر ان تشهد البطولة فى تلك النسخة منافسات شرسة للغاية على مدار جولتى البطولة لوجود لاعبين كبار بارزين من اصحاب الخبرات العريضة فى اللعبة فى مقدمتهم البطل المخضرم عمرو ابو العلا وايمن حسين وبيللى راتب وادهم حجازى وعلى صبرى و توماس فوشر وحسن اسماعيل وكوستا مرماراس و سيف بلال وشريف سلام وشريف فهمى وماهر وهيب وخالد الصيرفى وعمر الطويل وعمرو صالح وعماد العريان.

وبالمثل ستكون منافسات السيدات فى البطولة ذاتها على أشدها فى وجود اللاعبات امال راتب ودينا الجزار وأمينة الحلوانى ونادية شحاته وسمر قاسم ونادين الشريف.