شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطمئن على جاهزية بدلاء الأهلي بودية الشباب بالتتش .. وتدريبات استشفائية للأساسيين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة ودية صباح اليوم على ملعب التتش أمام فريق الشباب بالنادي، وذلك في إطار حرص الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر على تجهيز كافة اللاعبين للمرحلة المقبلة.
وشارك في ودية اليوم اللاعبون البدلاء الذين لم يشاركوا في مباراة الفريق أمس مع الإسماعيلي وفريق الشباب بالنادي مدعوما ببعض اللاعبين الكبار.
وقبل انطلاق المباراة عقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة مع اللاعبين للحديث في الجوانب الفنية والخططية.
وخاض حراس المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، تدريبات منفردة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس قبل مشاركتهم في المباراة الودية.
وخاض لاعبو الأهلي الذين شاركوا في مباراة الإسماعيلي أمس تدريبات استشفائية تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.
وكان الأهلي قد حقق الفوز على الإسماعيلي بهدف دون رد سجله شادي حسين في المباراة التي أقيمت أمس ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.
ويستعد الأهلي لخوض مباراة أسوان ضمن الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الممتاز والمقرر إقامتها مساء الأحد المقبل.