شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطمئن على جاهزية بدلاء الأهلي بودية الشباب بالتتش .. وتدريبات استشفائية للأساسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة ودية صباح اليوم على ملعب التتش أمام ‏فريق الشباب بالنادي، وذلك في إطار حرص الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر على تجهيز كافة اللاعبين للمرحلة ‏المقبلة.‏

وشارك في ودية اليوم اللاعبون البدلاء الذين لم يشاركوا في مباراة الفريق أمس مع الإسماعيلي ‏وفريق الشباب بالنادي مدعوما ببعض اللاعبين الكبار.‏

وقبل انطلاق المباراة عقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة مع اللاعبين للحديث في ‏الجوانب الفنية والخططية.‏

وخاض حراس المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، تدريبات منفردة ‏تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس قبل مشاركتهم في المباراة الودية.‏

وخاض لاعبو الأهلي الذين شاركوا في مباراة الإسماعيلي أمس تدريبات استشفائية تحت ‏إشراف الجهاز الطبي بالنادي.‏

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الإسماعيلي بهدف دون رد سجله شادي حسين في المباراة ‏التي أقيمت أمس ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لخوض ‏مباراة أسوان ضمن الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الممتاز والمقرر إقامتها مساء الأحد المقبل.‏