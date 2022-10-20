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كاف يختار عادل والغندور وعاشور للتحكيم في أمم افريقيا للمحليين بالجزائر

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف ، قائمة الحكام  المشاركين في بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين 2023 بالجزائر،وضمت ٤مصريين هم   الحكم الدولي محمد عادل  حكما للساحة ،و سمير جمال  حكما مساعدا  وحكام ال VAR محمود عاشور  واحمد الغندور حكام لتقنية الفيديو  .

كما اختار الكاف المحاضر الدولي السيد مراد  محاضرا لحكام البطولة  ، و محمد ابوخاطر  معدا بدنيا لحكام البطولة  .

وكان الفيفا قد أرسل خطابا يؤكد فيه اعتماد الثلاثي محمود عاشور ومحمد حسن وطارق سامي ضمن القائمة الدولية الجديدة لعام 2023 .

علي صعيد مختلف قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة القدم برئاسة  جمال علام  ، صرف مستحقات الحكام المتأخرة من الموسم الماضي وحتي نهاية الجولة الأولى من الموسم الكروي الجديد ..حيث سيتم 

 ارسال المستحقات الي المناطق الفرعية لصرفها للحكام .

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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