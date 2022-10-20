شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل المقاولون والمحلة في الجولة الأولى للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن شوقي غريب المدير الفني لفريق المقاولون العرب عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة غزل المحلة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تقام على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي:

محمود أبو السعود في حراسة المرمى، فاروقا نور الدين، أحمد علاء، أمير عابد، احمد الشيمي، عمر فايد، عمر سافيولا، لويس إدوارد، أمادو نياس، جوزيف أوشايا، فادي فريد.

كما أعلن بابا فاسيليو المدير الفني لغزل المحلة عن تشكيل فريقه والذي جاء كالتالي:

عمرو شعبان في حراسة المرمى، محمد جابر، أحمد الشيخ، خالد الاخميمي، ايهاب سمير، باولون فوافي، حميد ماو، معاذ الحناوي، عبده يحيى، مصطفى العش، وأحمد النادري.