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مران الأهلي الخميس.. مشاركة تاو ومحمود وزياد في ودية الشباب.. صور

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القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو  الأهلي، الذين شاركوا في مباراة الفريق أمام ‏الإسماعيلي أمس في الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز، اليوم تدريبات استشفائية ‏تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، فيما شارك مجموعة البدلاء واللاعبين الذين لم تشملهم ‏قائمة الفريق أمس في المباراة الودية التي أقيمت صباح اليوم أمام فريق الشباب بالنادي.‏

وقبل انطلاق المباراة عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين للحديث في بعض ‏الجوانب الفنية والخططية.‏

وشارك بيرسي تاو في ودية اليوم أمام فريق الشباب بعد خضوعه لفحص طبي قبل انطلاق المباراة تحت ‏إشراف الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي بالنادي للاطمئنان على حالته والتأكد بشكل ‏تام من جاهزيته بعد تعافيه من الإصابة ومشاركته في تدريبات الفريق الجماعية خلال الفترة ‏الماضية.‏

كما قام مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بإشراك الثنائي محمد محمود وزياد طارق في المباراة الودية التي خاضها اللاعبين البدلاء الذين لم يشاركوا في مباراة الإسماعيلي بالأمس ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر ، من أجل تجهيزهم للمرحلة القادمة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الإسماعيلي بهدف دون رد سجله شادي حسين في المباراة ‏التي أقيمت أمس ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز، فيما يستعد الفريق ‏لمباراة أسوان المقرر لها مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من بطوله الدوري.‏

الاهلي (1)
محمد محمود

 

الاهلي (2)
مارسيل كولر

 

الاهلي (3)
مارسيل كولر

 

الاهلي (4)
الجهاز الفنى للأهلى

 

الاهلي (5)
ديانح

 

الاهلي (6)
أفشة

 

الاهلي (7)
كهربا

 

الاهلي (8)

 

الاهلي (9)

 

الاهلي (10)

 

الاهلي (11)
بيرسي تاو

 

الاهلي (12)
شادي حسين

 

الاهلي (13)
زياد طارق

 

الاهلي (14)

 

الاهلي (15)

 

الاهلي (16)
السولية

 

الاهلي (17)

 

الاهلي (18)

 

الاهلي (19)
محمد هانى

 

الاهلي (20)
حسام حسن وأيمن أشرف

 

 

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الاهلي (21)

 

الاهلي (22)
الاهلي (22)

 

الاهلي (23)
الاهلي (23)

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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