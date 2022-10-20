شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الرماية يكرم رئيس الوفد الأوكراني في بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص حازم حسني رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للرماية على تكريم رئيس الوفد الاوكراني والرماه الاوكرانيين على هامش فاعليات بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية والتي تقام بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتلقى حسني إشادة من رئيس الوفد الاوكراني والبعثة الاوكرانية على الجهود المبذولة في خدمة رياضة الرماية وحسن الاستقبال والضيافة، وأشاد بميادين الرماية أنها من أفضل الميادين في العالم.

الجدير بالذكر أن بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية تقام في الفترة من 12 وحتي 28 اكتوبر الجاري، بمشاركة 1041 رامٍ ورامية من 88 دولة.

وتقام البطولة تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.