شكرا لقرائتكم خبر عن السويسرى كولر يشرك محمد محمود وزياد طارق في ودية فريق الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بإشراك الثنائي محمد محمود وزياد طارق في المباراة الودية التي خاضها اللاعبين البدلاء الذين لم يشاركوا في مباراة الإسماعيلي بالأمس ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر الدوري المصري، من أجل تجهيزهم للمرحلة القادمة.

وحرص الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر على إجراء مباراة ودية أمام فريق الشباب بالنادي صباح اليوم الخميس، شارك فيها اللاعبين البدلاء والذين شاركوا في الشوط الثاني من مباراة الإسماعيلي، من أجل تجهيز هؤلاء اللاعبين للمشاركة في المباريات.

وغاب محمد محمود وزياد طارق عن المشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية خلال الأيام الماضية في ظل رغبة مارسيل كولر في تقليص عدد اللاعبين المتواجدين في قائمة الفريق الأحمر من أجل التركيز على مجموعة محددة من اللاعبين، قبل أن يعيدهم للمشاركة في ودية فريق الشباب.

كما شهدت المباراة الودية مشاركة بيرسي تاو جناح الأهلي في المباراة، من أجل تجهيزه تمهيدا للاستعانة به في مباريات فريقه القادمة بدءا من مباراة أسوان في الجولة الثانية بالدوري يوم الأحد المقبل.