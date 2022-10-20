شكرا لقرائتكم خبر عن الونش بعد إصابته: الحمد لله على قضاء الله وقدره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق محمود حمدى الونش مدافع فريق الزمالك، على الإصابة التي لحقت به في مباراة فريقه أمام سموحة، التى أقيمت بينهما مساء الأربعاء، ولم يستطع استكمالها.

وحقق الزمالك فوزا مهما على سموحة بهدفين نظيفين، فى افتتاح مبارياته فى بطولة الدورى، فى بداية رحلة الدفاع عن لقبه الذى توج به آخر موسمين.

وكتب محمود حمدى الونش عبر استورى على موقع "إنستجرام": "الحمد لله على قضاء الله وقدره"، في إشارة إلى غيابه لمدة أسبوعين مما يبعده عن مواجهتى سيراميكا في الدورى والاهلى في السوبر المحلى المقرر لها 28 أكتوبر الجارى.

ويعانى محمود حمدى الونش من الإصابة فى غضروف الركبة خلال الفترة الماضية، وهو ما يقلق اللاعب الذى تعرض لإصابة بعد تدخل قوى مع مهاجم سموحة.

وينتظر الجهاز الطبي للزمالك نتيجة الإشاعة التى يخضع لها الونش اليوم، لتحديد برنامج العلاج والمدة التى سيغيب عنها المدافع عن الفريق.