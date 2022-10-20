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الونش بعد إصابته: الحمد لله على قضاء الله وقدره

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القاهرة - سامية سيد - علق محمود حمدى الونش مدافع فريق الزمالك، على الإصابة التي لحقت به في مباراة فريقه أمام سموحة، التى أقيمت بينهما مساء الأربعاء، ولم يستطع استكمالها.

وحقق الزمالك فوزا مهما على سموحة بهدفين نظيفين، فى افتتاح مبارياته فى بطولة الدورى، فى بداية رحلة الدفاع عن لقبه الذى توج به آخر موسمين.

وكتب محمود حمدى الونش عبر استورى على موقع "إنستجرام": "الحمد لله على قضاء الله وقدره"، في إشارة إلى غيابه لمدة أسبوعين مما يبعده عن مواجهتى سيراميكا في الدورى والاهلى في السوبر المحلى المقرر لها 28 أكتوبر الجارى.

 

ويعانى محمود حمدى الونش من الإصابة فى غضروف الركبة خلال الفترة الماضية، وهو ما يقلق اللاعب الذى تعرض لإصابة بعد تدخل قوى مع مهاجم سموحة.

وينتظر الجهاز الطبي للزمالك نتيجة الإشاعة التى يخضع لها الونش اليوم، لتحديد برنامج العلاج والمدة التى سيغيب عنها المدافع عن الفريق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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