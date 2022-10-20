شكرا لقرائتكم خبر عن بورفؤاد تستضيف بطولة الجمهورية للملاكمة 23 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مسئولو اتحاد الملاكمة برئاسة محمد عبد العزيز غنيم 23 نوفمبر القادم موعدا لإنطلاق بطولة الجمهورية للشباب مواليد 2007 على أن تستمر حتى يوم 28 من نفس الشهر ببور فؤاد.

كما تم تحديد يوم 29 نوفمبر القادم موعدًا لانطلاق بطولة الجمهورية للمدارس للموسم 2022/2023 لتستمر حتى يوم 8 ديسمبر القادم بالمركز الأولمبى بالمعادى.

كما قرر مسئولو اتحاد الملاكمة برئاسة محمد عبد العزيز غنيم بدء نشاط الموسم الجديد يوم 29 أكتوبر الجارى ببطولة الجمهورية للسيدات التى ستقام فى الإسماعيلية والتى تستمر حتى يوم 3 نوفمبر القادم، ومن المقرر أن تقام بطولة الجمهورية للناشئات خلال الفترة من 12 حتى 17 نوفمبر القادم بمركز شباب المعادى.

وحققت رياضة الملاكمة مؤخرا للطولة أفريقيا بموزمبيق 3 ميداليات بواقع ذهبية و3 فضيات، وتوج يسرى رزق بطل الملاكمة بذهبية منافسات وزن +92 كجم بالفوز على بطل الجزائر كادى مراج بنتيجة 5/0 فى نهائى البطولة.

ونجح يسرى رزق فى التأهل إلى النهائى أمس، فى وزن +92 كجم بالتفوق على لاعب السنغال بعدم تكافؤ الفرص.

بينما اكتفى عمر عبد العزيز بالميدالية البرونزية فى وزن 76 كجم، وخسر عبد الرحمن عرابى من بطل كوت ديفوار فى وزن 80 كجم، ومحمد إبراهيم السلاموني فى 92 كجم واكتفى بالبرونزية أيضا.